Полиция Гусева разыскивает за дезертирство Сергея Семенко

20 марта 2019, 11:51

Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскивается Семенко Сергей Николаевич, 1974 года рождения, уроженец Белгородской области, скрывшийся от следствия военной прокуратуры Гусевского гарнизона.



Сергей Семенко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 338 Уголовного кодекса Российской Федерации «Дезертирство».



Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Сергея Семенко, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8(40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.



Круглосуточно работает «телефон доверия» УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 551-066.

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