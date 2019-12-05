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Информационный сайт города Гусева

Гусевские полицейские разыскивают скрывшегося от суда 21-летнего Владислава Гудова

5 декабря 2019, 13:13
МО МВД России «Гусевский» разыскивается скрывшийся от мирового судьи 2-го судебного участка Гусевского района гражданин Гудов Владислав Сергеевич, 1998 года рождения, уроженец г. Набережные Челны, зарегистрированный по адресу: Гусевский р-н, п. Красногорское, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ.

Приметы: на вид 20 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, глаза серые, светло русый, коротко стриженный.

Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Владислава Гудова, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.

Круглосуточно работает «телефон доверия» УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 551-066.
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