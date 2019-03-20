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Информационный сайт города Гусева

Неизвестные разгромили детскую площадку на улице Молодежной

20 марта 2019, 16:00
Неизвестные разгромили детскую площадку на улице Молодежной
На улице Молодежной в городе Гусеве неизвестные разгромили детскую площадку, которая была установлена в конце 2014 года при поддержке ЛДПР. Информация об этом размещена на сайте местного отделения партии ЛДПР.

Буквально «с мясом» вырвана табличка, указывающая, что место для игр детей оборудовано именно Калининградским региональным отделением ЛДПР, говорится в сообщении.

«Не хотелось бы думать, что вандализмом занимаются наши оппоненты. Но то, что уничтожена именно табличка с данными об ЛДПР, указывает именно на это», — прокомментировал депутат облдумы от фракции ЛДПР Андрей Олейник.

По словам чиновника, в прошлые годы при борьбе за место в местный окрсовет между региональными отделениями политических партий развернулась нешуточная борьба, победителем из которой вышла ЛДПР.
ЛДПР детская площадка вандалы
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Гость Гость
# 1Гость Гость
Конкуренты заказали?
Сегодня, 16:12   ЦитироватьОтветить
40
ПиарДляТупых
# 2ПиарДляТупых
А " при поддержке" это как? ЛДПРовцы скинулись со своего кармана, или все на те же НАРОДНЫЕ деньги, а лдпровцы за качельки и горочку подержались? laughing
Сегодня, 19:09   ЦитироватьОтветить
30
Гость Виталий
# 3Гость Виталий
Вырвали табличку- это по вашему разгромили площадку?
Хоть одну фотографию разгромленной площадки выложите, г-н Олейник.
Сегодня, 19:29   ЦитироватьОтветить
20
Гость Марина
# 4Гость Марина
Гость Виталий,
Не только табличку( От песочницы осталось пара ломаных досок
Сегодня, 20:16   ЦитироватьОтветить
20
Гость Марина
# 5Гость Марина
Гость Марина,
Т. Е. ОСТАЛАСЬ
Сегодня, 20:17   ЦитироватьОтветить
10
Гость Виталий
# 6Гость Виталий
Гость Марина,
Раз выложили только табличку, то для Олейника важней его табличка, чем песочница и сама площадка.
Не позорился бы. ЛДПР не бедная партия- наштампуете еще табличек.
Сегодня, 20:23   ЦитироватьОтветить
10
Зритель
# 7Зритель
Да каким оппонентам нужна ваша площадка?! Местные подрастающие жители и постарались. Дети не только строят из кубиков и лего, но и войнушку играют, да и просто что-то поломать не проблема.
Сегодня, 20:54   ЦитироватьОтветить
20

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