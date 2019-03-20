На улице Молодежной в городе Гусеве неизвестные разгромили детскую площадку, которая была установлена в конце 2014 года при поддержке ЛДПР. Информация об этом размещена на сайте местного отделения партии ЛДПР.
Буквально «с мясом» вырвана табличка, указывающая, что место для игр детей оборудовано именно Калининградским региональным отделением ЛДПР, говорится в сообщении.
«Не хотелось бы думать, что вандализмом занимаются наши оппоненты. Но то, что уничтожена именно табличка с данными об ЛДПР, указывает именно на это», — прокомментировал депутат облдумы от фракции ЛДПР Андрей Олейник.
По словам чиновника, в прошлые годы при борьбе за место в местный окрсовет между региональными отделениями политических партий развернулась нешуточная борьба, победителем из которой вышла ЛДПР.
Неизвестные разгромили детскую площадку на улице Молодежной
20 марта 2019, 16:00
ЛДПР детская площадка вандалы
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