В Гусеве мужчина украл у сожителя матери денежные средства и потратил на собственные нужды

25 марта 2019, 19:19

Оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» в кратчайшие сроки установили причастность 27-летнего жителя Калининграда к совершению кражи денежных средств с банковского счёта.



По данным полиции, в день преступления подозреваемый находился в гостях у знакомого, проживающего в Гусеве. Установлено, что мужчина посредством мобильного приложения, используя учётные данные сожителя матери, перевёл с его счёта денежные средства в сумме 9100 рублей на карту приятеля, впоследствии снял их с помощью банкомата и потратил на собственные нужды.



Ранее неоднократно судимый горожанин признался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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