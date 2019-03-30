Стройцентр Стройцентр
/ / / В Гусевском районе продолжают жечь сухую траву
Информационный сайт города Гусева

В Гусевском районе продолжают жечь сухую траву

30 марта 2019, 09:47
29 марта 2019 года пожарно-спасательные подразделения МЧС России 33 раза привлекались для ликвидации палов сухой травы на территории региона. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Калининградской области. В Гусеве очевидцы сняли на видео поджог травы в черте города в районе улиц Глинки и Советская.

Напоминаем, до 31 марта в регионе действует особый противопожарный режим. В это время строго запрещено разводить костры, сжигать прошлогоднюю траву и мусор, разжигать мангалы. Штрафы за эти административные правонарушения увеличены в два раза. Причём ответственность несут не только сами поджигатели, но и владельцы земельных участков.
пожар
37 просмотров
0 голосов
Вектор Трейд Вектор Трейд
Другие новости по теме
В Гусеве из-за сухой горящей травы едва не сгорели дачи
В Гусеве из-за сухой горящей травы едва не сгорели дачи
В Гусевском районе за сутки четыре раза поджигали сухую траву
В Гусевском районе за сутки четыре раза поджигали сухую траву
В Поддубах неизвестные подожгли сухую траву
В Поддубах неизвестные подожгли сухую траву
Первый пал травы в области зарегистрирован в Гусевском районе
Первый пал травы в области зарегистрирован в Гусевском районе

Оставить комментарий

Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров