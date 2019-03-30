В Гусевском районе продолжают жечь сухую траву

30 марта 2019, 09:47

29 марта 2019 года пожарно-спасательные подразделения МЧС России 33 раза привлекались для ликвидации палов сухой травы на территории региона. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Калининградской области. В Гусеве очевидцы сняли на видео поджог травы в черте города в районе улиц Глинки и Советская.



Напоминаем, до 31 марта в регионе действует особый противопожарный режим. В это время строго запрещено разводить костры, сжигать прошлогоднюю траву и мусор, разжигать мангалы. Штрафы за эти административные правонарушения увеличены в два раза. Причём ответственность несут не только сами поджигатели, но и владельцы земельных участков.

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