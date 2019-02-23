22 февраля 2019 года в 20.27 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Поддубы Гусевского городского округа. Горела сухая трава на площади 2 га. Возгорание было ликвидировано подручными средствами.
Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 5 человек и 1 единицы техники.
В Калининградской области за сутки 18 раз поджигали сухую траву. Общая площадь пожаров превысила 20 га. Региональное ГУ МЧС России отмечает, что в регионе стали чаще поджигать сухую траву.
В Поддубах неизвестные подожгли сухую траву
23 февраля 2019, 13:54
пожар
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