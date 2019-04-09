В Гусевском и Нестеровском районах сотрудники полиции выявили пять нетрезвых водителей

9 апреля 2019, 10:01

С 4 по 7 апреля 2019 года экипажи ГИБДД, находясь на маршрутах патрулирования в Гусевском и Нестеровском районах, выявили пять нетрезвых водителей. Причем один из них, 31-летний мужчина, управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.



Еще один 32-летний водитель автомобиля марки «Фольксваген», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП 39-летний пассажир получил телесные повреждения.



Госавтоинспекция напоминает, нетрезвое вождение приводит к ДТП с тяжкими последствиями. Каждому водителю стоит помнить, что управляя транспортным средством в состоянии опьянения, он рискует не только своей жизнью, но и жизнью и здоровьем других участников дорожного движения.

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