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В Гусеве полицейские раскрыли угон и кражу деталей из автомобиля

29 апреля 2019, 17:34
В Гусеве полицейские раскрыли угон и кражу деталей из автомобиля
Оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» раскрыли угон и кражу деталей с автомобиля, принадлежащего 28-летнему местному жителю.

Злоумышленником оказался одногодка потерпевшего, проживающий в соседнем доме. В ходе расследования полицейские установили, что для реализации своего преступного замысла он выбрал транспортное средство приятеля, в гостях у которого они распивали спиртные напитки. Выяснилось, что ночью злоумышленник вернулся к дому потерпевшего, путём подбора ключа взломал машину и уехал на ней. Припарковав автомобиль на соседней улице, мужчина снял с него аккумулятор, магнитолу и боковые стёкла, которые впоследствии хранил дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Также в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.

Похищенное имущество изъято. Расследование продолжается.
кража угон
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