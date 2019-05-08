Житель Гусева угнал автомобиль приятеля и снял с него аккумулятор и магнитолу

8 мая 2019, 14:38

С заявлением об угоне в дежурную часть МО МВД России «Гусевский» обратился 28-летний горожанин. Мужчина пояснил, что пропал принадлежащий ему автомобиль «Ауди 80» припаркованный возле дома.



Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых автомобиль со следами угона был обнаружен в переулке Пионерском. При осмотре автомобиля оказалось, что в нем отсутствует аккумулятор и автомагнитола. Полицейские опросили возможных очевидцев происшествия, изъяли с места преступления следы обуви и пальцев рук предполагаемого злоумышленника. В результате проведенных мероприятий выяснилось, что к преступлению причастен 29-летний приятель потерпевшего. В гараже у подозреваемого были обнаружены похищенные предметы.



В отношении жителя Гусева возбуждены сразу два уголовных дела: первое по стать 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и второе по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание предусмотренное санкциями данных статей — лишение свободы на срок 5 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

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