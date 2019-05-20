Гусевские полицейские вернули горожанке похищенные сожителем ювелирные изделия

20 мая 2019, 11:51

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» с заявлением о краже обратилась 30-летняя местная жительница. Она сообщила, что подозревает бывшего сожителя в краже золотых украшений: браслета, кольца и серёжек. Нанесённый ущерб потерпевшая оценила на сумму 15 000 рублей.



В ходе проверки сотрудники уголовного розыска установили, что в конце прошлого года женщина рассталась с 38-летним местным жителем. По данным полицейских, мужчина пришёл в квартиру бывшей возлюбленной, чтобы забрать свои вещи, и заодно, воспользовавшись невнимательностью хозяйки, забрал из шкатулки ювелирные изделия.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Также полицейские изъяли украшения, которые гусевчанин сдал в один из городских ломбардов, и вернули похищенное женщине.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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