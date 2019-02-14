В Гусеве студент украл деньги у местной жительницы, воспользовавшись её невнимательностью

14 февраля 2019, 12:17

В МО МВД России «Гусевский» с заявлением о краже обратилась 38-летняя горожанка. Женщина сообщила полицейским, что у нее пропали 5 000 рублей.



Сотрудники уголовного розыска в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили, что заявительница снимала деньги в одном из банкоматов города. После совершения операции по снятию она по невнимательности оставила купюру в лотке банкомата и ушла. Данным моментом воспользовался 20-летний студент из Екатеринбурга, который стоял следующим в очереди к терминалу. Спустя некоторое время женщина вернулась обратно, но денег уже не обнаружила. Молодой человек пояснил полицейским, что потратил похищенные денежные средства.



В отношении подозреваемого дознаватели возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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