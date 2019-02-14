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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве студент украл деньги у местной жительницы, воспользовавшись её невнимательностью

14 февраля 2019, 12:17
В Гусеве студент украл деньги у местной жительницы, воспользовавшись её невнимательностью
В МО МВД России «Гусевский» с заявлением о краже обратилась 38-летняя горожанка. Женщина сообщила полицейским, что у нее пропали 5 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили, что заявительница снимала деньги в одном из банкоматов города. После совершения операции по снятию она по невнимательности оставила купюру в лотке банкомата и ушла. Данным моментом воспользовался 20-летний студент из Екатеринбурга, который стоял следующим в очереди к терминалу. Спустя некоторое время женщина вернулась обратно, но денег уже не обнаружила. Молодой человек пояснил полицейским, что потратил похищенные денежные средства.

В отношении подозреваемого дознаватели возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
кража
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Фигею
# 1Фигею
Фигасе расклад! Сама оставила, а парень виноват! Нефиг рот разевать! Она что хотела то, чтоб там деньги валялись, пока она опомниться через год?
Сегодня, 13:49   ЦитироватьОтветить5
Зритель
# 2Зритель
Парень должен был в милицию их передать.
Сегодня, 14:34   ЦитироватьОтветить0
Серго
# 3Серго
Зритель,
А ты бы передал:-)
Сегодня, 15:11   ЦитироватьОтветить1
Зритель
# 4Зритель
Скорее всего, да. Я немного раньше чем 2000 года рождения, тогда про совесть каждый слышал.
Ну и как правило, бывает ставишь себя на место того человека, кто оставил, а вдруг горе в семье, голова не варит, или ещё что. Одно дело на улице найти 5, 10 рублей, естественно никто их никуда не понесёт,а другое дело 5 тысяч. Может это последние у человека.
Сегодня, 16:48   ЦитироватьОтветить6
Гость Виталий
# 5Гость Виталий
Каким глупым надо быть, чтобы не знать, что стоят камеры на банкоматах. Поколение ЕГЭ.
Строят из себя "прошаренных", а элементарного не знают.
Сегодня, 18:26   ЦитироватьОтветить0
Natalya
# 6Natalya
А тому кто пишет сводку по рукам бы дать! Украл??? Когда он взял купюру никого не было и он подождал, что кто-то вернётся. Написали, деньги потратил. Враньё!!!! Он сразу сказал, что их взял и никто их не тратил. Он ждал, что кто-то обратится. Лишь бы чепуху написать. Чем круче заголовок, тем лучше работает полиция.
Сегодня, 20:38   ЦитироватьОтветить2
Гость Виталий
# 7Гость Виталий
Natalya,
Нечего чужого брать. Банкомат бы сам забрал деньги назад. Вор должен сидеть. Это еще Жеглов сказал.
Решил на халяву срубить деньжат. Теперь объяснят, что такое плохо и что такое хорошо, раз родители не вразумели в детстве.
Сегодня, 21:08   ЦитироватьОтветить0

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