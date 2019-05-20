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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве мать троих детей погибла, выпав из окна четвёртого этажа

20 мая 2019, 12:21
В Гусеве мать троих детей погибла, выпав из окна четвёртого этажа
В Гусеве в больнице скончалась 33-летняя женщина, которая выпала из окна четвёртого этажа. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошёл 20 мая в 4:15 в доме на одной из улиц города. Пострадавшую нашли под окнами квартиры, где она жила с мужем и тремя детьми. С тяжёлыми травмами женщину госпитализировали в Гусевскую ЦРБ, где она скончалась.

По словам соседки погибшей, семья переехала в их дом в прошлом году. Старшему мальчику восемь лет, девочке около шести, младшему ребёнку нет и двух лет. Семью часто видели вместе.

«Зимой папа лепил с ребятами снежную бабу во дворе, хорошая семья, женщина вежливая, всегда здоровалась. Вроде ночью мужчина был на работе. Насколько мне известно, он таксист. Его жена была дома с детьми. Под утро я услышала глухой удар, будто кто-то захлопнул капот машины. А потом выглянула в окно и увидела тело на земле. Её увезли на скорой помощи. Приехали полицейские, сказали, что окно их квартиры на четвёртом этаже открыто. В квартиру долго не могли попасть, потом дверь открыл старший мальчик», — рассказала по телефону очевидица.

В региональном СКР в ближайшее время пообещали прокомментировать ситуацию.
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