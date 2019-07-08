В Гусеве четырёхлетний мальчик выпал с балкона четвёртого этажа, когда его родители были на работе. Об этом «Клопс» сообщили источники в региональном УМВД и в социальных службах области.
Инцидент произошёл 1 июля около 6:00. По предварительной информации, малыш упал, когда пошёл забирать оставленную на балконе игрушку. Уходя на работу, родители оставили дверь открытой.
Лежащего под окнами малыша обнаружила его мать. Женщина отнесла сына в Гусевскую ЦРБ, откуда его переправили в детскую областную больницу. У мальчика перелом бедра и разрыв лёгкого. Ребёнок находится в реанимации в состоянии искусственной комы и подключён к аппарату ИВЛ.
Полиция возбудила уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Устанавливаются все обстоятельства происшествия, действиям родителей дадут юридическую оценку.
По данным источника в социальных службах региона, мальчик — активный, регулярно посещает детский сад, задолженности по платежам у родителей не было. Впервые семья попала в поле зрения надзорных органов, когда ребёнок оказался на улице без присмотра. Малыша сопроводили в отдел полиции, после чего туда сразу прибежала мать ребёнка. Женщина работает дворником, ей 40 лет. Отец ребёнка — сторож.
В Гусеве четырёхлетний мальчик выпал с балкона четвёртого этажа
8 июля 2019, 14:27
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