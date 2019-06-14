Сотрудники полиции задержали мужчину, угнавшего автомобиль возле магазина

14 июня 2019, 11:17

В Гусевском районе в полицию обратился местный житель и сообщил, что 27-летний приятель угнал принадлежащий ему автомобиль. Мужчина сообщил, что во время поездки с другом остановился на улице Садовой и ушёл в магазин, однако вернувшись, заметил отсутствие транспорта.



Сотрудники полиции обнаружили автомобиль в Озёрском районе. Задержанный пояснил, что катался на машине, после чего у него закончился бензин, и он бросил транспортное средство.



В отношении подозреваемого дознавателями полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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