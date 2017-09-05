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Пьяный житель Гусева «шутки ради» угнал фургон у сослуживца

5 сентябрь 2017, 16:39
Пьяный житель Гусева «шутки ради» угнал фургон у сослуживца
31 августа около 14:00 в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» поступило сообщение об угоне автомобиля «Фиат Дукато» со двора одного из домов по улице Московской. Владелец фургона, не увидев транспортное средство из окна, позвонил в полицию.

Сотрудники уголовного розыска совместно с инспекторами ГИБДД организовали розыскные мероприятия и спустя некоторое время с помощью системы GPS обнаружили автомобиль на автодороге Гусев – Советск. Управлял иномаркой ранее судимый за неправомерное завладение транспортным средством 26-летний коллега потерпевшего. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как установили полицейские, в тот день подозреваемый предпочел прогулять работу. Увидев автомобиль сослуживца, мужчина решил пошутить над ним и с этой целью угнал фургон, так как знал, что владелец оставляет ключи в салоне.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Теги: угон полиция
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