В Гусеве полицейские задержали местного жителя, обокравшего 70-летнего знакомого

18 июня 2019, 10:56

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» обратился 70-летний местный житель и сообщил, что из принадлежащей ему квартиры были похищены 30 000 рублей.



В ходе проверки по данному заявлению полицейские выяснили, что кража денег у пенсионера произошла месяцем ранее, когда потерпевший со своими друзьями распивал алкоголь в принадлежащей ему квартире. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что после совместного употребления алкогольных напитков, у 27-летнего не работающего односельчанина появилась крупная сумма денег. Стражи порядка задержали злоумышленника. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что знал, где пенсионер хранит откладываемые с пенсии деньги. Находясь в гостях у потерпевшего, подозреваемый незаметно от хозяина квартиры похитил денежные средства.



В отношении злоумышленника следователи полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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