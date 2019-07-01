Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / В Гусевском районе микроавтобус врезался в легковой автомобиль, в котором находился грудной ребёнок
Информационный сайт города Гусева

В Гусевском районе микроавтобус врезался в легковой автомобиль, в котором находился грудной ребёнок

1 июля 2019, 12:14
По предварительным данным, сегодня 1 июля в 8:55 по автодороге А-229 «Калининград-Нестеров» на 104 километре водитель 1991 года рождения, управляя микроавтобусом «Мерседес», совершал обгон транспортного средства по полосе, предназначенной для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Мерседес», в котором находился 4-месячный ребенок.

Как было установлено, при перевозке грудничка было использовано детское специальное удерживающее устройство и он в ДТП не пострадал. Так же за медицинской помощью другие участники ДТП не обращались.

Госавтоинспекция напоминает, что до 7-летнего возраста, в транспортных средствах оборудованных ремнями безопасности, перевозка должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств.
авария
861 просмотр
0 голосов
Другие новости по теме
Под Гусевом в результате аварии погиб 76-летний водитель
Под Гусевом в результате аварии погиб 76-летний водитель
Страшная авария унесла третью жизнь, пассажирка «Мерседеса» скончалась в «скорой»
Страшная авария унесла третью жизнь, пассажирка «Мерседеса» скончалась в «скорой»
В Гусевском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей
В Гусевском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей
26 ноября водитель «БМВ» неверно выбрав дистанцию врезался в «Ауди»
26 ноября водитель «БМВ» неверно выбрав дистанцию врезался в «Ауди»

Оставить комментарий

Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»