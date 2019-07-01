В Гусевском районе микроавтобус врезался в легковой автомобиль, в котором находился грудной ребёнок

1 июля 2019, 12:14

По предварительным данным, сегодня 1 июля в 8:55 по автодороге А-229 «Калининград-Нестеров» на 104 километре водитель 1991 года рождения, управляя микроавтобусом «Мерседес», совершал обгон транспортного средства по полосе, предназначенной для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Мерседес», в котором находился 4-месячный ребенок.



Как было установлено, при перевозке грудничка было использовано детское специальное удерживающее устройство и он в ДТП не пострадал. Так же за медицинской помощью другие участники ДТП не обращались.



Госавтоинспекция напоминает, что до 7-летнего возраста, в транспортных средствах оборудованных ремнями безопасности, перевозка должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств.

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