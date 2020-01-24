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Полицейский подрезал

24 января 2020, 19:42
Здравствуйте. Вчера днем на улице Победа в городе Гусев возле «маленькой Семьи» на светофоре, полицейский микроавтобус с соответствующей символикой и полицейскими внутри стоял на светофоре и ожидал зеленого. Так как автомобиль за ним поворачивал к 1-й школе, я встала параллельно с микроавтобусом. Не дожидаясь зеленого цвета, это видно на видео, что напротив пешеход горит красным, микроавтобус рванул вперед, я спокойно последовала за ним. После моста я перестроилась в правую сторону и благополучно совершила маневр параллельного обгона и лишь на перекрестке с круговым движением решила перестроиться в левую сторону, но полицейский микроавтобус не только не позволил мне закончить маневр, это видно на видео, как машина резко дернулась назад в правую полосу, чтобы уйти от столкновения, но и наглым образом перегородил мне дорогу, с криками «Сколько полос на победе».

Сколько полос движения на дороге без разметки? В том случае, если на дороге нет ни разметки, ни дорожных знаков, определить количество полос можно воспользовавшись пунктом 9.1 правил дорожного движения:

9.1. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части (переходно-скоростные полосы, дополнительные полосы на подъем, заездные карманы мест остановок маршрутных транспортных средств).

Ему не понравилось что я стояла в правом ряду на светофоре, причем он неоднократно выкрикивает этот вопрос: «Сколько полос на Победе?» Интересно, причем тут победа, и то, что он меня остановил на дороге, у нас теперь так могут делать полицейские?! И в завершении он обозвал меня дурой и послал на три веселых буквы, и если бы не было камеры в моем авто, то он бы ударил или меня или машину, с такой агрессией вышел полицейский!!!

Я очень испугалась, со мной в авто находился ребенок, который тоже испугался, а уж нецензурная брань со стороны полицейского в форме… вообще вызвало шок у моего ребенка, ведь это же ПОЛИЦЕЙСКИЙ!!!
859 просмотров31 комментарийАвтор: Ирина Силаева
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2 голоса
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А
# 1Аркадиуш
По всем существующим нынче правилам,Полицейского должны уволить из органов,и не важно кто ,что нарушал
Вчера, 19:52   ЦитироватьОтветить
109
Г
# 2Гоги
Я что-то не понял. Вы считаете себя адекватной в этой ситуации? Вам аналогичный вопрос можно задать? Сколько разделительных полос на ул. Победы в одном направлении? И можно ли совершать обгон с правой стороны? Это к сожалению вошло за правило у гусевских автомобилистов. Ведите себя с уважением к другим участникам движения и к Вам будет такое же отношение!

Ирина, удаляйте новость. Не на вашей стороне правда.
Вчера, 20:18   ЦитироватьОтветить
155
З
# 3Знающий
Конечно только когда такие "шуточки" от представителей закона будут здесь публиковать, тогда о они станут более культурными. Хотя для некоторых форма - это уже верх карьеры и самоуважения!
Вчера, 20:18   ЦитироватьОтветить
35
Ч
# 4Читатель
Права купила,ездить не купила. Автор сам посмотри на своё поведение для начала около маленькой семьи"рванул ещё на красный"слова автора,а сам автор уже полз по пешеходу,а на кольце полосочки просто так нарисовали и по-любому без поворотники отсюда и реакция сотрудника. Люди учите ПДД,а лучше уважайте друг друга на дороге
Вчера, 20:24   ЦитироватьОтветить
101
п
# 5ппд
Ирина, Вы молодец.

Гоги,
А что, Гоги, если тебя мент подрезал эта типа по закону. Терпи терпила чьтоли?
Вчера, 20:31   ЦитироватьОтветить
66
А
# 6Аркаша
ппд,
пдд сидел рядом
Вчера, 20:32   ЦитироватьОтветить
00
я
# 7я
Сама ездить научись, купят права, потом качают.
Вчера, 20:46   ЦитироватьОтветить
81
Г
# 8Гоги
ппд,
Если ехать как положено нормальному человеку, в соответствиями с правилами дорожного движения, не обгонять справа на светофоре рядом с магазином Семья, как это многие делают, меня бы представитель закона (не важно с какими полномочиями), не остановил бы!!!. А так бы я и сам подрезал и объяснил с подробностями, в каком мире мы живем.
Вчера, 20:51   ЦитироватьОтветить
40
Г
# 9Гость Елена
А давайте так.
На перекрёстке,где дети в школу ходят,ЧЕТЫРЕ МАГАЗИНА,ДА ЕЩЁ И БАБУШКИ ЩА СВЕТ БЕГУТ ПЛАТИТЬ.

ВОТ ГДЕ ПДД .
Вчера, 21:08   ЦитироватьОтветить
00
ж
# 10женя в_2
Правый ряд свободен, зачем занимать левый. 
Вчера, 21:16   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 11Гоги
женя в_2,
Женя, я смотрю и у Вас раздвоение полос идет на ул. Победы :). Видимо в этом месте находится наш гусевский бермудский треугольник :). Без обид брат, просто хочется эту тему свести в юмор. Девушка подумала, что все дозволено. Но нет, надо быть аккуратней в этом мире и с уважением относится друг к другу.

Иван Круть отпишись, что ты думаешь по этому поводу?
Вчера, 21:27   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 12Гость Житель города
Мда...Реально неадекватный мент!!! Фу....Позорище ему.....
Вчера, 21:37   ЦитироватьОтветить
14
Г
# 13Гость Александр
похоже дамочка не в адеквате мало того что она возле "семьи" на красном светофоре выкатилась за стоп-линию так еще и на круговом движении срезала круг перед полицейской машиной и третье нарушение тоже просматривается это превышение скорости на участке от моста до кругового движения,полицейскому ничего не оставалось как перегородить дальнейший путь дабы предотвратить дальнейшее не адекватное поведение дамочки на дороге.
Вчера, 21:43   ЦитироватьОтветить
82
Г
# 14Гоги
Гость Житель города,

Гость походу друг Ирины.
Вчера, 21:46   ЦитироватьОтветить
00
А
# 15Алмаз
Гость Житель города,
Прежде чем коментировать ситуацию читайте правила. Я считаю женщина не в чем не виновата.
Вчера, 21:48   ЦитироватьОтветить
25
Р
# 16Ридик
Чекнутая телка
Вчера, 22:05   ЦитироватьОтветить
51
Г
# 17Гоги
Алмаз, обозначьте конкретнее своё мнение! На каких основаниях Вы считаете, что Ирина не в чем не виновата? Просто пукнуть в эфир не считается. Какие правила мне и тому кто со мной солидарен необходимо читать? 

Вот, Ридик со мной солидарен! Спасибо брат!!!
Вчера, 22:09   ЦитироватьОтветить
20
Г
# 18Гость Дмитрий
Дарья вернулась!!!
Новых видео)
Вчера, 22:11   ЦитироватьОтветить
10
П
# 19Просто гость
Цитата: Гость Александр
похоже дамочка не в адеквате мало того что она возле "семьи" на красном светофоре выкатилась за стоп-линию так еще и на круговом движении срезала круг перед полицейской машиной и третье нарушение тоже просматривается это превышение скорости на участке от моста до кругового движения,полицейскому ничего не оставалось как перегородить дальнейший путь дабы предотвратить дальнейшее не адекватное поведение дамочки на дороге.
А как вы превышение скорости определили? На глаз?



Кстати, понятия обгон справа нынче не существует. Т. к. обгон предполагает выезд на полосу встречного движения. 
Вчера, 22:13   ЦитироватьОтветить
10
М
# 20Майор
Цитата: Гость Дмитрий
Дарья вернулась!!!
Новых видео)
Это видимо подружка Щербиной, наверно тоже будет включать связи и звонить Саше К.
Вчера, 22:15   ЦитироватьОтветить
20
Г
# 21Гость алексей
вообще-то перед перекрестком нанесена дорожная разметка - движение по полосам.
выезжая на круг с правой полосы - проезжаем перекресток по правой полосе и не мешаем тем, кто выезжает на перекресток по левой полосе.
фактически женщина начала перестраиваться с правой полосы в левую и не пропустила машины, двигающиеся по своей полосе (левой), создав аварийную ситуацию.
Сотруднику полиции "выговор" за поведение и плюс за то, эту "барышню" не взял "на таран".
Не хотелось бы самому оказаться в ситуации, когда тебя подрежут на этом кольце


Вчера, 22:17   ЦитироватьОтветить
30
Г
# 22Гоги
Просто гость,
Просто гость,
Просто гость,
Так давайте всех обгонять на трассе с правой стороны! Вам лично это как? Нормально? Нынче это где не существует? Кто отменил? Вы очередной пукальщик. Давай факты, ссылки и т.п. брат. Вы что все переродились? В каком мире вы живете. Я всех предупреждаю, кто меня справа обгонит или подрежет, будет иметь дело ,,, с моим Братом. :).шучу, с полицией.

Гость алексей,
Алексей, тут больше претензий на светофоре, рядом с магазином Семья. Еще раз смотрим видео, как не нужно делать! Сотрудник полиции все правильно сделал, кроме мата. Но давайте поставим себя на его место. Я думаю, что каждый второй, также бы ответил, мы же в РФ живем. Все хотим к себе уважения, но при этом ведем себя как последние подонки!
Вчера, 22:31   ЦитироватьОтветить
30
т
# 23тринидат
просто дура не знающая ПДД
Вчера, 22:35   ЦитироватьОтветить
40
п
# 24против быдла
Если поверхностно оценивать ситуацию (из представленного видео и не только), женщина-водитель нарушила правила не единожды: стоп-линия на Победе, и неоднократное перестраивание на круговом движении из полосы в полосу, создавая аварийную ситуацию. Даже после замечания служителя закона. дамочка еще разок перестраивается из стороны в сторону. Сразу возмутительным считаю не поведение сотрудника полиции. а как раз водительши, кто вам, дамочка, позволил таким тоном разговаривать с людьми в принципе, что это за сленг из 90-х "кто такой" на сотрудника полиции. Автор статьи еще и ребенком прикрывается, мрак. очень надеюсь, что этот случай поведения на дороге одной из предпринимательниц города не останется не отмеченным протоколом о правонарушении.
Вчера, 22:37   ЦитироватьОтветить
50
А
# 25Андрей (не Петрович)
Долбанное круговое движение. Сколько ещё инцидентов оно готовит нашим автолюбителям.
Вчера, 22:40   ЦитироватьОтветить
20
Г
# 26Гость Павел
Уважаемые!!! У семьи есть нарушение лишь в спешке дамы, но точно не в нахождении справа от мусоровозки. Подрезала на круге. Но кто ж по форме умудряется избежать ДТП и тут же его создать!!!!????
Вчера, 22:41   ЦитироватьОтветить
12
Г
# 27Гоги
Ладно, братья, затравили мы девушку. Я думаю, что она все осознала, и не только она! Пусть будет это всем нам уроком. Давайте уважать друг друга. Ирина, обращаюсь лично к тебе. Не обижайся за комментарии, и соблюдай правила! Я думаю, что ты по другому представляла покатушки на авто, когда сдавала на права. Также обращаюсь ко всем жителям г. Гусева!!! Не нарушайте правила на наших 3-х главных улицах. Берегите друг друга!!!
Вчера, 22:47   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 28Гость Павел
Оба нарушили у семьи. На красный проскочил он. Она пересекла чуть раньше стоп линию. А теперь вопрос в студию: чем правоохранительные органы лучше лихой дамы??????
Вчера, 22:49   ЦитироватьОтветить
13
Г
# 29Гость Павел
Подрезалана груге, сотрудник избежал ДТП и тут же его создаёт. Это норма???
Сегодня, 00:19   ЦитироватьОтветить
01
и
# 30и
Нервное поведение сотрудника полиции после остановки автомобиля конечно не красит! А мадам ,за более грамотным объяснением своих нарушений, стоит обратится в ГИБДД!
Сегодня, 00:20   ЦитироватьОтветить
20
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