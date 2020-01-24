Полицейский подрезал

9.1. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части (переходно-скоростные полосы, дополнительные полосы на подъем, заездные карманы мест остановок маршрутных транспортных средств).

Здравствуйте. Вчера днем на улице Победа в городе Гусев возле «маленькой Семьи» на светофоре, полицейский микроавтобус с соответствующей символикой и полицейскими внутри стоял на светофоре и ожидал зеленого. Так как автомобиль за ним поворачивал к 1-й школе, я встала параллельно с микроавтобусом. Не дожидаясь зеленого цвета, это видно на видео, что напротив пешеход горит красным, микроавтобус рванул вперед, я спокойно последовала за ним. После моста я перестроилась в правую сторону и благополучно совершила маневр параллельного обгона и лишь на перекрестке с круговым движением решила перестроиться в левую сторону, но полицейский микроавтобус не только не позволил мне закончить маневр, это видно на видео, как машина резко дернулась назад в правую полосу, чтобы уйти от столкновения, но и наглым образом перегородил мне дорогу, с криками «Сколько полос на победе».В том случае, если на дороге нет ни разметки, ни дорожных знаков, определить количество полос можно воспользовавшись пунктом 9.1 правил дорожного движения Ему не понравилось что я стояла в правом ряду на светофоре, причем он неоднократно выкрикивает этот вопрос: «Сколько полос на Победе?» Интересно, причем тут победа, и то, что он меня остановил на дороге, у нас теперь так могут делать полицейские?! И в завершении он обозвал меня дурой и послал на три веселых буквы, и если бы не было камеры в моем авто, то он бы ударил или меня или машину, с такой агрессией вышел полицейский!!!Я очень испугалась, со мной в авто находился ребенок, который тоже испугался, а уж нецензурная брань со стороны полицейского в форме… вообще вызвало шок у моего ребенка, ведь это же ПОЛИЦЕЙСКИЙ!!!