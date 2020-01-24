Полицейский подрезал

Сколько полос движения на дороге без разметки? В том случае, если на дороге нет ни разметки, ни дорожных знаков, определить количество полос можно воспользовавшись пунктом 9.1 правил дорожного движения:
9.1. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части (переходно-скоростные полосы, дополнительные полосы на подъем, заездные карманы мест остановок маршрутных транспортных средств).
Ему не понравилось что я стояла в правом ряду на светофоре, причем он неоднократно выкрикивает этот вопрос: «Сколько полос на Победе?» Интересно, причем тут победа, и то, что он меня остановил на дороге, у нас теперь так могут делать полицейские?! И в завершении он обозвал меня дурой и послал на три веселых буквы, и если бы не было камеры в моем авто, то он бы ударил или меня или машину, с такой агрессией вышел полицейский!!!
Я очень испугалась, со мной в авто находился ребенок, который тоже испугался, а уж нецензурная брань со стороны полицейского в форме… вообще вызвало шок у моего ребенка, ведь это же ПОЛИЦЕЙСКИЙ!!!