42-летний житель Гусева во время ссоры несколько раз ударил брата лопатой

16 июля 2019, 15:44

Сотрудники полиции привлекли к уголовной ответственности 42-летнего жителя Гусева, который в процессе выяснения отношений с братом несколько раз ударил его лопатой, высказывая намерения лишить 45-летнего родственника жизни.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

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