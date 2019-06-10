В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» поступило сообщение от жительницы посёлка Майское о том, что сожитель напал и душил заявительницу.
В ходе проверки обстоятельств произошедшего участковые уполномоченные полиции выяснили, что потерпевшая вместе с подозреваемым распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошёл конфликт. В результате ссоры 42-летний мужчина повалил женщину на диван, накинул ей на шею брючный ремень и, удерживая сожительницу, начал её душить, при этом высказывая угрозы убийством. Когда женщина начала задыхаться, злоумышленник отпустил жертву. После чего потерпевшая немедленно вызвала полицейских.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Санкция статьи — лишение свободы на срок до двух лет.
Жителя Гусева привлекли к уголовной ответственности за угрозу убийством своей сожительнице
10 июня 2019, 19:03
убийство
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