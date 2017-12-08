Стройцентр
Новости / Происшествия

В ходе ссоры ранее судимый житель поселка Фурманово ударил незнакомца ножом в грудь

8 декабрь 2017, 18:01
В ходе ссоры ранее судимый житель поселка Фурманово ударил незнакомца ножом в грудь
6 декабря в межмуниципальный отдел МВД России «Гусевский» обратился 20-летний житель района. Молодой человек сообщил, что на улице П.Попова в поселке Майское у него произошел конфликт с неизвестным мужчиной. В результате ссоры злоумышленник нанес потерпевшему два удара ножом в область грудной клетки, причинив проникающее ранение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за грабеж 29-летний житель поселка Фурманово.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Действия подозреваемого будут квалифицированы после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.
Теги: ножевое ранение
305 просмотров   |   1 комментарий
0
Другие новости по теме
В Гусеве мужчина получил два года колонии за ранение знакомого ножом в живот
В Гусеве мужчина получил два года колонии за ранение знакомого ножом в живот
Полиция задержала жителя поселка Майское подозреваемого в квартирной краже
Полиция задержала жителя поселка Майское подозреваемого в квартирной краже
Двое мужчин Гусевского района сильно избили жителя поселка Фурманова
Двое мужчин Гусевского района сильно избили жителя поселка Фурманова
За покушение на убийство жителей Гусевского района приговорили к длительным срокам заключения
За покушение на убийство жителей Гусевского района приговорили к длительным срокам заключения
Я
# 1Я
Жаль, что закрыли комментарии в новости про лучших гусевских пропагандонов. Есть чем гордиться Гусеву.
Вчера, 19:43   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»