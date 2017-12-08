В ходе ссоры ранее судимый житель поселка Фурманово ударил незнакомца ножом в грудь

8 декабрь 2017, 18:01

6 декабря в межмуниципальный отдел МВД России «Гусевский» обратился 20-летний житель района. Молодой человек сообщил, что на улице П.Попова в поселке Майское у него произошел конфликт с неизвестным мужчиной. В результате ссоры злоумышленник нанес потерпевшему два удара ножом в область грудной клетки, причинив проникающее ранение.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за грабеж 29-летний житель поселка Фурманово.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Действия подозреваемого будут квалифицированы после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

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