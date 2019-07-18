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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве полицейские привлекли к ответственности горожанку за продажу самогона

18 июля 2019, 13:00
В Гусеве полицейские привлекли к ответственности горожанку за продажу самогона
Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Гусевский» в результате подомового обхода граждан выявили факт реализации алкогольной продукции.

По данным полиции 64-летняя женщина изготавливала в домашних условиях самогон, который продавала гражданам. Подозреваемая ранее уже привлекалась к административной ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции. Полицейские установили и опросили постоянных клиентов злоумышленницы, которые подтвердили, что женщина неоднократно продавала им самогон.

В отношении подозреваемой дознаватели полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 50000 до 80000 рублей или исправительных работ.
самогон спиртные напитки
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к
# 1кореш
Вот это подвиг...прикроют точку...придётся за палёной водкой народу...
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