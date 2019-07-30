В Гусеве полицейские вернули владельцу телефон, похищенный во время застолья

30 июля 2019, 11:54

Оперативники уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» установили причастность 29-летнего местного жителя к краже мобильного телефона.



Ранее в отдел полиции поступило заявление от 21-летнего горожанина. С его слов, он распивал спиртные напитки в квартире знакомого, расположенной на улице З.Космодемьянской. К приятелям вскоре присоединился 29-летний мужчина. В какой-то момент он попросил у потерпевшего телефон якобы для совершения звонка, но впоследствии так и не вернул гаджет хозяину. Ущерб составил 30 000 рублей.



Сотрудники полиции разыскали злоумышленника и доставили его в отдел полиции, после чего подозреваемый выдал телефон.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы на срок до 5 лет.

132 просмотра