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В Гусеве полицейские установили причастность местного жителя к краже из подвала

26 апреля 2018, 16:47
В Гусеве полицейские установили причастность местного жителя к краже из подвала
Оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» установили причастность 51-летнего горожанина к краже дрели-перфоратора из подвала местного жителя. Ущерб составил 4 тысячи рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что вечером 17 апреля неизвестный злоумышленник путем свободного доступа проник в подвал дома на улице Менделеева и совершил кражу перфоратора. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 51-летнего местного жителя. Похищенное имущество изъято.

В настоящее время дознавателями в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
кража полиция
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