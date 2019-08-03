В Гусеве к уголовной ответственности привлечён мотоциклист, по вине которого пострадала пассажирка

3 августа 2019, 11:35

Следственным отделом МО МВД России «Гусевский» в отношении 28-летнего горожанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения».



Установлено, что в феврале 2018 года мужчина, управляя мотоциклом марки «Ямаха», следовал по улице Победы. В районе дома № 52 он повернул, не убедившись в безопасности маневра, что привело к столкновению с автомобилем. В результате 37-летняя пассажирка мотоциклиста получила тяжкие травмы.



Полицейские установили, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, мужчина был лишен права управления транспортными средствами.



Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 264 УК РФ, максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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