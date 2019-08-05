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Информационный сайт города Гусева

Контрактник из Гусева получил 4 года условно за продажу наркотиков

5 августа 2019, 17:58
Контрактник из Гусева получил 4 года условно за продажу наркотиков
В Гусеве военнослужащий реализовал 3,7 грамма запрещённого вещества и его задержали на месте преступления. Об этом стало известно 5 августа 2019 года, сообщает информационное агентство «Русский Запад».

Преступление совершено 21 марта 2019 года, в Гусеве. Сделка о продаже наркотиков совершена в легковой машине «Митсубиси». Солдат-контрактник продал незнакомому за 2 тысячи рублей 3,7 грамма запрещённого вещества. Наркотик боец приобрёл у своей знакомой. Позже на неё завели отдельное уголовное дело. Человек, который приобретал наркотик, лишь выступал в роли покупателя. Солдат не знал, что его сделка стала частью оперативно-розыскных мероприятий.

Суд вынес теперь же бывшему военнослужащему обвинительный приговор: рядового признали виновным в незаконном производстве и сбыте наркотиков. После его раскаяния, признания вины и помощи в расследовании, Калининградский гарнизонный военный суд назначил наказание — 4 года условно, с испытательным сроком 2 года.
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