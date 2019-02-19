Калининградский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему военнослужащему по контракту войсковой части 90151 рядовому запаса Ивану Липатову, который больше месяца без уважительной причины не появлялся на службе. Об этом «Русскому Западу» сообщили в Военном следственном управлении СК РФ по Балтийскому флоту.
«Прогуливал» службу контрактник с 8 ноября по 27 декабря 2016 года. Все это время он жил в поселке Ярославское Гурьевского района, в конце декабря 2016 года сам явился в войсковую часть.
При вынесении приговора суд учел раскаяние Липатова, тот факт, что он рос сиротой, ранее ни в чем предосудительном замечен не был, в настоящее время с военной службы уволен и по месту работы характеризуется положительно.
Приговором суда бывшему контрактнику назначено наказание в виде лишения свободы на 9 месяцев условно с испытательным сроком в 1 год.
Бывший контрактник из Гусева получил 9 месяцев условно за месяц «прогула»
19 февраля 2019, 18:53
военные самоволка
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