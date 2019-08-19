В Гусеве полицейские задержали мужчину за кражу телевизора с приставкой из квартиры

19 августа 2019, 19:41

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» обратился 30-летний местный житель и сообщил о краже телевизора и ТВ-приставки общей стоимостью 15 000 рублей. Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска обнаружили следы взлома дверного замка.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого в краже. Ранее судимого 23-летнего местного жителя доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Установлено, что злоумышленник, зная об отсутствии хозяина, при помощи имеющейся при нём отвертки открыл дверь квартиры, куда незаконно проник и тайно похитил принадлежавшее потерпевшему имущество, после чего с места преступления скрылся.



По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

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