Полиция Гусева разыскивает скрывшегося от следствия Субуханова Рината Сабирьяновича 20 сентября 2019, 21:06

МО МВД России «Гусевский» разыскивается скрывшийся от предварительного следствия Субуханов Ринат Сабирьянович, 1972 года рождения, зарегистрированный по адресу: Гусевский р-н, п. Приозерное.



Ведёт асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, склонен к бродяжничеству, может находиться в местах концентрации асоциального элемента в городе Черняховске или городе Калининграде.



Приметы: на вид 50 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, глаза карие, волосы черные, на правом предплечье татуировка в виде парашюта и надписи «ВДВ».



Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Рината Субуханова, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.