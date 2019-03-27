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Информационный сайт города Гусева

Гусевской полицией разыскивается Анатолий Фетисов, уклоняющийся от административного надзора

27 марта 2019, 19:52
МО МВД России «Гусевский» разыскивается уклоняющийся от административного надзора Фетисов Анатолий Александрович, 1982 года рождения, зарегистрированный по адресу: г. Гусев, ул. Малахова.

Приметы: на вид 30 лет, рост 175 см., среднего телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые коротко стриженные, злоупотребляет спиртными напитками, ведет асоциальный образ жизни.

Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Анатолия Фетисова, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8(40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.
розыск
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