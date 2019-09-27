В Советске задержали жителя Гусевского района, находившегося в федеральном розыске 27 сентября 2019, 15:01

В дежурную часть МО МВД России «Советский» поступило заявление от 47-летнего местного жителя о том, что знакомый похитил из его квартиры имущество. Мужчина пояснил, что пустил к себе переночевать приятеля, а когда вернулся с работы, обнаружил, что из квартиры пропали ноутбук, велосипед и спиннинг. Общая сумма ущерба составила более 17 000 рублей.



На следующий день мужчину задержали сотрудники Росгвардии. 47-летнего подозреваемого доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном. Часть похищенного имущества изъяли.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».



Выяснилось, что злоумышленник находился в федеральном розыске по подозрению в совершении аналогичного преступления на территории Гусева. Сотрудники полиции передали мужчину гусевским коллегам. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведётся следствие.