Полицейские задержали жителя Гусева, подозреваемого в двух эпизодах краж и угрозе убийством

22 июля 2019, 18:11

Сотрудниками гусевской полиции по подозрению в угрозе убийством был задержан 33-летний местный житель. Ранее в дежурную часть МО МВД России «Гусевский» поступило сообщение о краже от жительницы дома, расположенного на проспекте Ленина. По словам заявительницы, в вечернее время неустановленный злоумышленник выбил входную дверь и проник в квартиру, откуда похитил ювелирные украшения и кошелёк с банковскими картами.



По предварительным данным, после совершения кражи мужчина переоделся в камуфляж и, вооружившись электрошокером и ножом, стал стучаться в квартиры, угрожая соседям убийством. В это время на адрес, где произошло правонарушение, прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала подозреваемого. Выяснилось, что неоднократно судимый злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.



Установлено, что несколькими днями ранее мужчина аналогичным способом проник в ту же квартиру, откуда похитил денежные средства в размере 8 000 рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Часть похищенного имущества изъята.



Кроме того, решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного статьёй 119 УК РФ «Угроза убийством». Проводится проверка.

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