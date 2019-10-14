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Информационный сайт города Гусева

Полицейские продолжают поиски воспитанника центра «Росток», пропавшего весной этого года

14 октября 2019, 17:40
МО МВД России «Гусевский» разыскивается 14-летний Гакосо Артём Александрович, который 26 мая 2019 года самовольно ушёл из ГБУ СО КО Центр «Росток», расположенный в городе Гусев по улице З.Космодемьянской, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16 лет, рост 175 см, кожа смуглая, худощавого телосложения, волосы черные вьющиеся, глаза карие.

Был одет: кофта с капюшоном чёрного цвета, джинсы чёрные, куртка болоньевая чёрного цвета, туфли чёрные на шнурках.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Гакосо Артема, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.
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