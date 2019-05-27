В Гусеве из детского дома ушёл и пропал без вести 14-летний Артём Гакосо. Об этом сообщают волонтёры КРМОО «Центр поиска пропавших людей — Калининград» в соцсети «ВКонтакте».
Предположительно, мальчик может находиться в Калининграде. Приметы Артёма: высокий, худощавый, чёрные кучерявые волосы, похож на представителя негроидной расы. Бал одет: чёрная толстовка с капюшоном, тёмно-синие джинсы, белые кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят сообщить об этом по телефонам: 02, 102, 112 (полиция), +7 962 263-06-26, +7(911)482-50-88 (КРМОО «Центр поиска пропавших людей — ‚Калининград‘), 508-038 (горячая линия ‚Центра поиска‘).
В Гусеве пропал 14-летний воспитанник детского дома
27 мая 2019, 21:09розыск Росток
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