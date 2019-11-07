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Гусевская организация оштрафована на 70 тысяч рублей за нарушение закона о противодействии коррупции

7 ноября 2019, 19:26
Гусевская организация оштрафована на 70 тысяч рублей за нарушение закона о противодействии коррупции
По результатам вынесенных прокурором города Черняховска постановлений о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ, коммерческая организация города Гусева и ее генеральный директор привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 70 тысяч рублей.

Проверкой установлено, что организация приняла на работу бывшего налогового инспектора, о чем не сообщила по месту ее службы о заключении трудового договора, что является нарушением требований ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», ст. 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации. Срок давности привлечения к административной ответственности по рассматриваемой категории дел составляет 6 лет.
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