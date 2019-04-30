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Информационный сайт города Гусева

«Гусев – Водоканал» и «Сельское водопроводное хозяйство» оштрафованы за незаконное использование подземных вод

30 апреля 2019, 11:16
«Гусев – Водоканал» и «Сельское водопроводное хозяйство» оштрафованы за незаконное использование подземных вод
В ходе проверки установлено, что ОАО «Гусев — Водоканал» и МУП «Сельское водопроводное хозяйство» в нарушение требований федерального законодательства лицензии на право пользования недрами для добычи подземных вод, не имеют.

Согласно Закона РФ «О недрах» недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью.

В соответствии со ст. 9 в случае, если федеральными законами установлено, что для осуществления отдельных видов деятельности, связанных с пользованием недрами, требуются разрешения (лицензии), пользователи недр должны иметь разрешения (лицензии) на осуществление соответствующих видов деятельности, связанных с пользованием недрами, или привлекать для осуществления этих видов деятельности лиц, имеющих такие разрешения (лицензии).

В связи с выявленными нарушениями закона, в отношении директоров организаций городским прокурором возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на пользование недрами).

По результатам рассмотрения постановлений городского прокурора, Управлением Росприроднадзора по Калининградской области указанные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
прокуратура штрафы водоканал
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П
# 1Прохожий
Название статьи не соответствует тексту. Т.к. оштрафованы не эти предприятия, а только их руководители.
Юрлица, при отсутствии лицензии, штрафуются от 800000 до 1000000 рублей.
Да и 30000р для должностного лица, это минимальный штраф в таком случае.

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