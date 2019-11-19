Полиция успешно завершила поиски 14-летнего Никиты 19 ноября 2019, 13:15

Сотрудниками полиции ОМВД России по Гусевскому району успешно завершены поиски несовершеннолетнего С. Никиты. Оперуполномоченные уголовного розыска опросили друзей мальчика, проверили возможные места его пребывания.



«Выяснилось, что несовершеннолетний находился у друзей в Калининграде. Никита С. был доставлен в отдел полиции, где инспекторы ПДН установили, что каких-либо противоправных действий в отношении него не осуществлялось. Полицейские провели профилактическую беседу с ребенком о недопустимости самовольного ухода из дома», — уточнила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области