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Полиция успешно завершила поиски 14-летнего Никиты

19 ноября 2019, 13:15
Полиция успешно завершила поиски 14-летнего Никиты
Сотрудниками полиции ОМВД России по Гусевскому району успешно завершены поиски несовершеннолетнего С. Никиты. Оперуполномоченные уголовного розыска опросили друзей мальчика, проверили возможные места его пребывания.

«Выяснилось, что несовершеннолетний находился у друзей в Калининграде. Никита С. был доставлен в отдел полиции, где инспекторы ПДН установили, что каких-либо противоправных действий в отношении него не осуществлялось. Полицейские провели профилактическую беседу с ребенком о недопустимости самовольного ухода из дома», — уточнила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области
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