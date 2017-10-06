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Полицейские задержали 24-летнего жителя Гусевского района за серию краж из автомобилей

6 октябрь 2017, 19:05
Полицейские задержали 24-летнего жителя Гусевского района за серию краж из автомобилей
Сотрудники уголовного розыска отделения полиции по Правдинскому району задержали 24-летнего жителя Гусевского района по подозрению в серии краж из автомобилей. Преступления были совершены в сентябре 2017 года. Все пострадавшие – участники массового мероприятия, которое проходило в одном из поселков района.

По данным полиции, злоумышленник разбивал стекла или вскрывал замки водительских дверей, проникал в салоны транспортных средств и похищал различное имущество – автомагнитолы, телефоны, инструменты.

Полицейские провели сложный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого проверили всех лиц, ранее судимых за аналогичные нарушения закона, и возможные места сбыта краденого.

Оперуполномоченные определили местонахождение злоумышленника при помощи системы обнаружения телефона, установленной на одном из похищенных гаджетов. Прибыв на место, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и обнаружили часть похищенного имущества, которое он прятал в кустах.

Действия задержанного квалифицированы по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Теги: кража
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