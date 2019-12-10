В Гусеве полицейские разыскивают 29-летнего Юрия Гончара, скрывшегося от суда 10 декабря 2019, 11:04

МО МВД России «Гусевский» разыскивается скрывшийся от мирового судьи 2-го судебного участка Гусевского района гражданин Гончар Юрий Сергеевич, 1990 года рождения, зарегистрированный по адресу: Гурьевский район, п. Малое Исаково, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.



Приметы: на вид 30 лет, рост 180 см, среднего телосложения, глаза серые, волос темно русый коротко стриженный.



Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Юрия Гончара, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.



Круглосуточно работает «телефон доверия» УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 551-066.