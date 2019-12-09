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В Гусевском районе задержали мужчину за кражу дорожных знаков

9 декабря 2019, 14:22
В Гусевском районе задержали мужчину за кражу дорожных знаков
В отделение ГИБДД МО МВД России «Гусевский» поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина похитил с 93 километра автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров» дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 40км/ч и Табличку 8.4.1.

Благодаря свидетелям произошедшего сотрудники полиции по номерному знаку смогли идентифицировать автомобиль злоумышленника. Им оказался 48-летний житель Гусевского района. Инспекторы ГИБДД прибыли по месту жительства подозреваемого и застали мужчину в тот момент, когда он пытался спрятать похищенные знаки в хозяйственной пристройке. Мужчину доставили в отдел полиции. Дорожные знаки были изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
кража
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# 1321
Возможно это местный Робин Гуд таким образом ликвидировал знак, за которым халявщики с треногами косили бабло на превышении скорости. Ну как вариант🤔. 
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