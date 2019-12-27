В Гусеве задержали мужчину за разбойное нападение на местную жительницу 27 декабря 2019, 15:10

Следователями МО МВД России «Гусевский» возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, который подозревается в совершении разбоя.



Установлено, что недавно освободившийся из мест лишения свободы подозреваемый решил совершить разбойное нападение на местную жительницу, которая, как он знал, занималась самогоноварением. Для реализации задуманного он заранее подготовил средства маскировки и нож. Скрыв лицо капюшоном куртки, мужчина зашёл в квартиру горожанки, достал из сумки нож и потребовал от 57-летней женщины отдать мобильный телефон и все имеющиеся у неё денежные средства. Однако женщина оказалась не робкого десятка и стала отбиваться от нападавшего. В ходе завязавшейся драки злоумышленник ранил хозяйку, после чего поспешил скрыться. Добравшись до заранее спрятанной сумки, мужчина переоделся в чистые вещи, сложил испачканную одежду и нож, после чего перепрятал сумку.



Впрочем, все ухищрения злоумышленника оказались напрасными. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого. Он уже сознался в содеянном и рассказал, куда спрятал вещи и похищенный телефон. В настоящее время мужчину поместили в изолятор временного содержания.



По данному факту в отношении неоднократно судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.