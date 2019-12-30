В Гусеве задержан местный житель, угрожавший ножом посетителям ресторана 30 декабря 2019, 10:52

Дознавателями Гусевского отдела полиции возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».



По данным полиции инцидент произошел в ресторане на улице Ломоносова. Между злоумышленником и службой охраны возник конфликт по причине сломанного мужчиной стула. На требование возместить причиненный ущерб, подозреваемый ответил отказом и, выхватив из-за пазухи нож, стал угрожать всем посетителям заведения.



Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, где задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.