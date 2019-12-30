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В Гусеве задержан местный житель, угрожавший ножом посетителям ресторана

30 декабря 2019, 10:52
В Гусеве задержан местный житель, угрожавший ножом посетителям ресторана
Дознавателями Гусевского отдела полиции возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

По данным полиции инцидент произошел в ресторане на улице Ломоносова. Между злоумышленником и службой охраны возник конфликт по причине сломанного мужчиной стула. На требование возместить причиненный ущерб, подозреваемый ответил отказом и, выхватив из-за пазухи нож, стал угрожать всем посетителям заведения.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, где задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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К
# 1Коко
Сити Клаб? Упырятня ещё та! Весь сброд туда ходит. Неужели нельзя приличное заведение сделать в городе и сходить то некуда.
Сегодня, 12:10   ЦитироватьОтветить
50
1
# 2123
Коко,
Полностью с вами согласен, мы с семьёй давно ездим в Черник, там каждую пятницу просто аншлаг в центральных ресторанах с живой музыкой. 
Сегодня, 12:27   ЦитироватьОтветить
60
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