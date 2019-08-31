В Гусеве к уголовной ответственности привлечена 28-летняя женщина за угрозу убийством пенсионеру 31 августа 2019, 14:47

Дознавателями полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством» в отношении 28-летней местной жительницы.



Как выяснили полицейские, инцидент произошел в подъезде дома на улице Гагарина. 58-летний пенсионер, находясь в своей квартире, услышал шум, доносящийся из общего коридора. Выйдя на лестничную площадку, мужчина увидел девушку в сильном алкогольном опьянении, которая выражалась нецензурной бранью. Пострадавший сделал горожанке замечание о недопустимости подобного поведения, однако женщину это разозлило. Она подняла рядом лежащий кирпич и нанесла удар по голове мужчины, угрожая при этом его убить. Пенсионер забежал в свою квартиру, после чего вызвал сотрудников полиции.



На место происшествия незамедлительно прибыли участковые уполномоченные полиции. Стражи порядка изъяли кирпич со следами крови мужчины, также опросили соседей, которые пояснили, что были очевидцами конфликта. Подозреваемая была задержана и доставлена в дежурную часть, где созналась в содеянном поступке.



Пострадавший обратился за медицинской помощью в больницу, где были зафиксированы полученные травмы. Мужчине назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела за причинение телесных повреждений. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.