В Гусеве водитель автобуса отсудил компенсацию за нанесение побоев пьяной пассажиркой 22 января 2020, 12:52

В Гусевский городской суд обратился водитель междугороднего автобуса с иском к пассажирке о взыскании материального ущерба, компенсации морального вреда, а также судебных расходов. В обоснование своих требований истец указал, что 24 мая 2019 года во время остановки в городе Гвардейске в салон автобуса захотели войти две женщины, находящиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения. В соответствии с внутренними распорядительными документами организации перевозчика мужчина отказал женщинам в посадке в автобус. Когда водитель вышел на улицу, женщины стали выражаться в его адрес нецензурной бранью. При этом одна из них накинулась на истца, стала наносить удары руками по лицу и царапать ногтями, в результате чего на его лице образовались множественные ссадины. Автобус под управлением истца был снят с рейса, поскольку ему пришлось обратиться за медицинской помощью. Впоследствии истец находился на амбулаторном лечении.



Обращаясь в суд, потерпевший указал, что ему был причинен моральный вред, кроме того, он понес затраты на лекарственные препараты, а также судебные расходы. В своем заявлении мужчина также обращал внимание суда на характер физических и душевных страданий, выразившихся, в том числе, в перенесенном стрессе, так как правонарушение было совершено в общественном месте, в момент исполнения им служебных обязанностей и в присутствии большого количества людей.



В августе 2019 года постановлением Гвардейского районного суда Калининградской области женщина признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 Уголовного кодекса РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей.



В судебном заседании ответчица не возражала против взыскания затрат на лекарства и судебные расходы, возражая при этом против взыскания компенсации морального вреда.



Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд пришел к следующему.



Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.



В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.



Суд установил, что в результате совершенных ответчицей противоправных действий, водителю причинён моральный вред. Кроме того, он понес расходы на приобретение лекарственных препаратов.



Также судом были приняты во внимание фактические обстоятельства произошедшего конфликта, а также характер причиненных телесных повреждений.



Гусевский городской суд взыскал с ответчицы в пользу водителя компенсацию морального вреда — 5 000 рублей, в счет возмещения материального вреда — 442,6 рублей и судебные расходы — 5 000 рублей.



Решение вступило в законную силу.