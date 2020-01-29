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Информационный сайт города Гусева

По факту появления видеозаписи с конфликтом полицейского и водителя проводится служебная проверка

29 января 2020, 12:16
Видеозапись нарушения ПДД на кольце в Гусеве вызвала серьёзный резонанс в сети. На кадрах легковушка неправильно перестраивается во время заезда на кольцо и подрезает автомобиль полиции. Водитель последнего отвечает тем тем же и подрезает женщину на иномарке. После оба автомобиля останавливаются, и между водителями начинается словестная перепалка.

В социальных сетях критика за неправильное поведение на дороге посыпалась не на представителя полиции, а на автора этих кадров. По мнению автомобилистов, женщина сама спровоцировала ситуацию.

Но нашлись и те, кто посчитал, что полицейский не должен был подрезать машину нарушительницы. В УМВД пообещали дать комментарии по поведению своего сотрудника немного позднее.

«По факту появления в соцсетях видеозаписи проводится служебная проверка», — коротко ответили Kaskad.TV в пресс-службе УМВД.
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Л
# 1Лол
Ну писец опять прославился Гусев. Теперь замучают водилу полиции отписками. Дай Бог,если работать останется!
Сегодня, 12:23   ЦитироватьОтветить
70
В
# 2Валерий
молодой и горячий, отправил бы видео с нарушениями в гаи пусть они принимают решение. Ну а если остановил, то зачем отпустил до приезда наряда и составления протокола?
Сегодня, 12:30   ЦитироватьОтветить
40
О
# 3Оксинья
А почему видео обрезали?Где не цензурная брань полицейского?
Сегодня, 12:48   ЦитироватьОтветить
52
Я
# 4Я
Силаева - овца!
Сегодня, 13:01   ЦитироватьОтветить
102
М
# 5Мы
Силаева-тупица!
Сегодня, 13:54   ЦитироватьОтветить
52
с
# 6...свободу Юрию Деточкину...
сержантик - молодец! сожалеем если его накажут.
Сегодня, 13:55   ЦитироватьОтветить
103
С
# 7Свдтл
  Она просто обиделась, что бус любезно не уступил ей с правого ряда "рвануть" вперёд от светофора у "Маленькой семьи", а так ей хотелось, что за стоп линию заехала. Тогда она решила ему отомстить и подрезала его на въезде на кольцо. Сколько раз меня вот так же с правого ряда на перекрестке у "Маленькой семьи" подрезали и ехали дальше довольные, мне просто свою машину жалко, если "покоцают". Даю дорогу дураку (ну или дуре)...
Сегодня, 14:13   ЦитироватьОтветить
111
Б
# 8Бизнесмен
Расценки на рекламу на нашем сайте возрастут на 20%!
Сегодня, 14:29   ЦитироватьОтветить
21
а
# 9анна
скоро бабушки и дедушки поедут на велосипедах по кольцу на дачи , берегитесь автолюбители !
Сегодня, 14:53   ЦитироватьОтветить
70
Г
# 10Гость Митяй
нет железных людей даже полицейских в экстренных ситуациях,
жалко если сержанта накажут из-за безголовых таких водителей, подвергающих опасности всех в округе.
Сегодня, 16:38   ЦитироватьОтветить
43
Г
# 11Гость Гость
Из-за тупой автолюбительниц, полицейского накажут, очень жалко! 
Сегодня, 16:43   ЦитироватьОтветить
63
1
# 12123
Эту горе-водителя бизнес-вумен все в городе знают, ещё та штучка, остра на язычок. Выбилась из грязи в князи, так под ногами земли не чует. Как была мещанкой, такой и осталась, все видно на видео. Присмотритесь за поведением человека в быту и на людях, вам о нем станет все понятно и без психолога-физиогномиста. 
Сегодня, 16:51   ЦитироватьОтветить
41
Г
# 13Гришка
123, зачем наговариваете на девушку?Мы ее знаем,она отличный человек и мать она хорошая!!

Сегодня, 17:04   ЦитироватьОтветить
35
1
# 14123
Гришка,
Извините, обознался, не про ту написал. 
Сегодня, 17:08   ЦитироватьОтветить
11
4
# 15455
Цитата: Гришка
123, зачем наговариваете на девушку?Мы ее знаем,она отличный человек и мать она хорошая!!

Какая она хорошая ЯЖЕмать, мы уже все здесь поняли🤭🤦🏿‍♀️😅
Сегодня, 17:25   ЦитироватьОтветить
32
Г
# 16Гришка
455,
 вы не поняли вторую сторону конфликта,Яжмент с амбицииями шерифа 
Сегодня, 18:02   ЦитироватьОтветить
41
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