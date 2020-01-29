Видеозапись нарушения ПДД на кольце в Гусеве вызвала серьёзный резонанс в сети. На кадрах легковушка неправильно перестраивается во время заезда на кольцо и подрезает автомобиль полиции. Водитель последнего отвечает тем тем же и подрезает женщину на иномарке. После оба автомобиля останавливаются, и между водителями начинается словестная перепалка.
В социальных сетях критика за неправильное поведение на дороге посыпалась не на представителя полиции, а на автора этих кадров. По мнению автомобилистов, женщина сама спровоцировала ситуацию.
Но нашлись и те, кто посчитал, что полицейский не должен был подрезать машину нарушительницы. В УМВД пообещали дать комментарии по поведению своего сотрудника немного позднее.
«По факту появления в соцсетях видеозаписи проводится служебная проверка», — коротко ответили Kaskad.TV в пресс-службе УМВД.
По факту появления видеозаписи с конфликтом полицейского и водителя проводится служебная проверка
29 января 2020, 12:16