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Полиция Гусева разыскивает Павла Роговского, скрывающегося от суда

28 август 2017, 16:43
Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскивается Роговский Павел Петрович, 1985 года рождения, скрывающийся от Гусевского городского суда. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 158 УК РФ «Кража» и ст.314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора».

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 170 см, глаза карие, волосы темно-русые, стрижка короткая.

Если Вы обладаете информацией о местонахождении Павла Роговского, просьба обратиться в межмуниципальный отдел МВД России «Гусевский» по телефонам: 8(40143)-3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области
Теги: розыск полиция
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