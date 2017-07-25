Житель Гусева отправился в колонию за избиение тёщи и уклонение от административного надзора

25 июль 2017, 11:39

Ночью 8 ноября 2016 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в коридоре одной из квартир города Гусева, в ходе ссоры из-за нежелания мужчины платить за коммунальные услуги нанес своей теще три удара кулаком по лицу. Далее, взяв за волосы, потянул её за собой в комнату, отчего женщина упала на пол. Затем мужчина нанес ей удар кулаком в область живота.



В результате преступных действий подсудимого потерпевшей были причинены телесные повреждения, повлекшие за собой причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.



Суд квалифицировал действия подсудимого N по ч. 1 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.



Кроме того, 18 декабря 2011 года подсудимый был освобожден из исправительной колонии ФБУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области по отбытию срока наказания. Решением Гусевского городского суда от 10 сентября 2015 года в отношении него установлен административный надзор сроком на 2 года с административными ограничениями.



Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за уклонение от административного надзора, подсудимый перестал соблюдать наложенные на него судом ограничения в виде обязательной явки 2 раза в месяц в ОВД, тем самым самовольно оставил место пребывания в целях уклонения от административного надзора. В связи этим он был объявлен в оперативный розыск и поставлен на сторожевой учет, его местонахождение устанавливалось в ходе розыскных мероприятий.



Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ как уклонение от административного надзора, то есть самовольное оставление поднадзорным лицом места пребывания, совершенное в целях уклонения от административного надзора.



При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.



К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому, по каждому из эпизодов суд отнес его состояние здоровья, по ч. 1 ст. 111 УК РФ - явку с повинной, частичное признание вины, активное способствование расследованию преступления, раскаяние в содеянном.



Обстоятельством, отягчающим наказание, суд учел рецидив преступлений.



Приговором Гусевского городского суда подсудимый признан виновным в совершении описанных выше преступлений и ему в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил.

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