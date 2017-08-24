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Полиция Гусева разыскивает скрывающегося от органов следствия Андрея Кондакова

24 август 2017, 13:03
Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскивается Кондаков Андрей Викторович, 1986 года рождения. Мужчина скрывается от военного следственного отдела по Гусевскому гарнизону Калининградской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 337 Уголовного кодекса Российской Федерации «Самовольное оставление части или места службы». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Приметы разыскиваемого: на вид около 30 лет, рост 176 сантиметров, плотного телосложения, глаза серые, волосы тёмно-русые, стрижка короткая. Особая примета: на левой лопатке татуировка в виде «стрельца».

Если Вы располагаете сведениями о местонахождении Андрея Кондакова, просьба обратиться в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-32-81, 552-605 или 02. Конфиденциальность гарантируется!

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области
Теги: полиция розыск
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