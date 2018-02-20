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Информационный сайт города Гусева

Полиция Гусева продолжает поиски Андрея Шамгина, утратившего связь с родственниками

20 февраль 2018, 12:46
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» продолжают поиски утратившего связь с родственниками Шамгина Андрея Николаевича, 1977 года рождения.

Осенью 2015 года мужчина выехал на заработки в город Королев Московской области и с февраля 2017 года не выходит на связь со своей матерью. Место его нахождения неизвестно.

Приметы: на вид 40 лет, рост 170-173 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза серые, на левом предплечье татуировка в виде букв «БТВ», на левой коленке родинка диаметром 2 см.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Андрея Шамгина, просьба незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 8(4012) 552-605, 8(40143) 3-24-10, 02 или 102.
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