Полиция Гусева разыскивает 54-летнего Евгения Логвинова

15 июнь 2017, 12:40

Пресс-служба УМВД России по городу Калининграду

Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскивается Логвинов Евгений Владимирович, 1962 года рождения. По данным полиции, мужчина с 25 февраля 2017 года не выходит на работу и его местонахождение неизвестно.Если вам что-либо известно о местонахождении Евгения Логвинова, просьба обратиться в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32 или 02.