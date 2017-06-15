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Полиция Гусева разыскивает 54-летнего Евгения Логвинова

15 июнь 2017, 12:40
Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскивается Логвинов Евгений Владимирович, 1962 года рождения. По данным полиции, мужчина с 25 февраля 2017 года не выходит на работу и его местонахождение неизвестно.

Если вам что-либо известно о местонахождении Евгения Логвинова, просьба обратиться в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32 или 02.

Пресс-служба УМВД России по городу Калининграду
Теги: розыск
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